Elex mit Twitch Prime für zehn Euro abstauben

Twitch und Piranha Bytes haben gerade eine Promotion am Start, bei der Premium-Kunden des Streaming-Dienstleisters (und oder Amazon Prime-Kunden) das neueste Spiel der Gothic-Macher für umgerechnet unter zehn Euro bekommen. Wie das Diskussionsforum Reddit berichtet, müsst ihr dazu nur entweder bereits Prime-Mitglied bei Twitch sein oder euer Amazon Prime-Konto mit Twitch verbinden (mehr Infos dazu gibt es hier) und über die Destkop-App von Twitch auf Elex manövrieren. Dort soll das Spiel dann für 11,39 US-Dollar angeboten werden, was umgerechnet etwas unter zehn Euro beträgt.

Elex steht nach dem Kauf als Direktdownload bereit, wir bekommen also keinen Zugangscode für eine andere Plattform oder Konsolen. Das Spiel wird zudem mit englischem Original-Ton ausgeliefert (was aber manuell geändert werden kann) und einige Nutzer berichten darüber, dass eine Kreditkarte für den Kaufabschluss erforderlich ist. Interessant ist die Aktion allemal, schließlich ist eine solch aggressive Rabattaktion nur neun Tage nach dem offiziellen Release mehr als ungewöhnlich. Mehr Infos darüber, ob sich der Kauf von Elex für euch lohnen könnte, erfahrt ihr in unserer Kritik.

Quelle: MyDealz.