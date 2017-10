Bizarre Sonic Forces-Demo auf Nintendo Switch

Wenn ihr unbedingt das neue Sonic Forces ausprobieren wollt, noch bevor es am 7. November für PS4, Xbox One, PC und die Nintendo Switch erscheint, dann habt ihr jetzt theoretisch die Möglichkeit dazu. Sega hat heute nämlich überraschend eine Demo des Spiels auf der Switch veröffentlicht, allerdings sind daran einige bizarre Bedingungen geknüpft. Zuerst einmal ist die Testversion nur im japanischen Switch-eShop verfügbar (was noch recht leicht zu umgehen ist). Die zweite Restriktion ist die Zeitbegrenzung in der Demo. Jedes der drei spielbaren Level darf nur insgesamt eine Minute lang gespielt werden, dann kehren wir automatisch ins Hauptmenü zurück. Sich davon einen anständigen Eindruck zu machen ist fast unmöglich und zeugt nicht gerade von Selbstbewusstsein... Was erwartet ihr von Sonic Forces?