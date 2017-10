Final Fantasy XII: The Zodiac Age liefert eine Million Kopien aus

Final Fantasy XII hat die altgediente Rollenspielreihe vor über zehn Jahren ordentlich durchgeschüttelt und für ein neues Publikum geöffnet. In diesem Jahr hat Square Enix in gewisser Weise dasselbe probiert, den PS2-Klassiker wiederbelebt und in neuem HD-Glanz erstrahlen lassen (wie ihr auch noch einmal in unserer Kritik nachlesen könnt). Final Fantasy XII: The Zodiac Age hat im Sommer viele Spieler an ihre Jugend zurückerinnert und das exzellente Spiel von damals umfassend erneuert und erweitert. Offenbar hat sich diese Behandlung für den Entwickler belohnt. Wie das Studio heute bekanntgab, wurden über eine Million Kopien des HD-Remakes ausgeliefert, darin inbegriffen sind auch digitale Verkäufe. Zur Feier des Tages hat der legendäre Designer Isamu Kamikokuryo ein weiteres Artwork zum Spiel veröffentlicht, das ihr untern seht: