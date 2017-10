US-Analyst: Mikrotransaktionen und Loot-Boxen beeinflussen Verkäufe von Spielen nicht

Aktuelle Kontroversen bezüglich der Mikrozahlungen in Vollpreistteln haben mit Mittelerde: Schatten des Krieges und dem neuen Star Wars Battlefront II viel Gesprächsstoff gefunden und Verbraucherschützer auf den Plan treten lassen. Vielerorts werden in der Industrie nun aktuelle Monetarisierungsstrategien von Vollpreisspielen besprochen. Doch obwohl sich viele Spieler und Experten gegen solche Praktiken aussprechen wird das laut Experten nicht zu einem Wandel im Konsumverhalten führen. Die US-amerikanischen Analysten der NPD Group haben nun Daten vorgelegt, die dieses Schlussfolgerung unterstützen.

Der Statistiker Matt Piscatella sieht keine Anzeichen dafür, dass sich Mikrotransaktionen wie Beutekisten auf die Verkäufe eines Titels auswirken: "Was die Neuerscheinungen [dieser Woche] suggerieren ist, dass die Kontroversen um Loot-Kisten oder Mikrotransaktionen nicht in einer auffälligen Begrenzung der Verkaufspotentiale von Spielen [mit diesen Mechaniken] münden." Was das im Grunde bedeutet ist, dass Publisher keine Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie mit solchen Geschäftspraktiken herumexperimentieren - selbst wenn einige Spieler darüber nicht glücklich sind.

Quelle: Games Industry.