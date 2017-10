AMD-CEO erwartet großen Bedarf an PS4 Pro und Xbox One X zu Weihnachten

Vom Start der Playstation 4 Pro und der kommenden Xbox One X einmal abgesehen, erreicht die aktuelle Konsolengeneration mittlerweile ihr fünftes Lebensjahr. Trotz des fortgeschrittenen Alters glauben einige Experten, dass die aktualisierten Konsolenversionen reißenden Absatz finden werden, denn der Markt lässt das Wachstum zu. In einem kürzlichen Finanzbericht hat die AMD-CEO Dr. Lisa T. Su erklärt, dass ihr Unternehmen insgesamt einen sinkenden Trend in den Konsolenverkäufen erkennt, sie sich aber trotzdem weiterhin über das diesjährige Weihnachtsgeschäft freuen würden.

"Unsere [Geschäftskunden]-Geschäfte laufen weiterhin wie erwartet für dieses Jahr und wir antizipieren eine positive saisonale Nachfrage für unsere Kunden im Weihnachtszyklus mit Sonys Playstation 4 Pro und Microsofts Xbox One X."

"Wir glauben dass das Einkommen [aus dieser Sparte] auf jährlicher Basis stetig sinken wird, aber das wird erwartet. Wir befinden uns im fünften Jahr des Zyklusses und man würde [eigentlich] erwarten, dass die Geräte[-zahlen] viel niedriger liegen würden, obwohl wir einige positive [Ergebnisse] von Microsofts Xbox One X-Konsole erhalten, die ein [rentables] Produkt für uns ist."