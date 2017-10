Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar

Die Sword Art Online-Serie hat sich in der Manga-/Anime-Gemeinde eine interessante Nische geschaffen und mit Fatal Bullet werden viele Videospieler zum ersten Mal den zweiten Erzählstrang der Geschichte erleben. Publisher Bandai Namco hat nun bestätigt, dass sie das Action-Rollenspiel am 23. Februar 2018 veröffentlichen werden, geplant sind Fassungen auf dem PC, der PS4 und der Xbox One. In einem neuen Trailer stellen sie das noch einmal gesondert heraus:

Neben der physischen Standardversion des Spiels wird Sword Art Online: Fatal Bullet auch in einer limitierten Collector's Edition erscheinen. Dieser Ausschnitt der Pressemitteilung erklärt euch, was ihr darin finden werdet: "Collector Edition: Es enthält das komplette Sword Art Online: Fatal Bullet-Spiel, zwei Figuren der Hauptcharaktere in exklusiven Kostümen aus dem Spiel - Kirito and Sinon -, eine Stoff[-welt-]karte und ein exklusives Artbook." Vorbesteller erhalten digitale Bonusgegenstände für Asuna und Kirito, sowie ein silbernes Gewehr.

Hier sind übrigens noch einige unserer eigenen Videos mit dem Producer Yosuka Futami von der Gamescom und einigen Gameplay-Clips von der Tokyo Game Show.