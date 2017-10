Heute im GR-Livestream: Destiny 2 auf dem PC

Gestern Abend wurden PC-Spieler auf der ganzen Welt zu Wächtern, die in Destiny 2 für das Licht eintreten und fantastische Abenteuer in fremden Welten erleben. Activision und Bungie haben einen sauberen Start der PC-Version hinbekommen und auch wenn es einige Probleme im Setup mancher Spieler zu geben scheint, haben wir wieder mächtig Lust auf den Grind-Shooter bekommen. Genug Lust um das bis dato erfolgreichste Actionspiel des Jahres eine weitere Episode unseres Gamereactor-Livestreams zu widmen. Seid um 16:00 Uhr am Start und erlebt selbst, wie sauber Destiny 2 auf dem PC läuft.