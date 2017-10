''Dieselpunk''-Spiel Steel Rats angekündigt

Tate Multimedia hat diese Woche ein Actionspiel namens Steel Rats angekündigt, das ist ein düsteres Motorradspiel mit bösen Maschinen, derben Rockern und einer "physikbasierten" Steuerung. Die titelgebende "Punk-Biker-Gang" Steel Rats kämpft darin gegen die unerschöpflichen Horden der sogenannten Junkbots, die Coastal City übernommen haben und die verbleibenden Bewohner bedrohen. Im Spiel wird es unterschiedliche Figuren geben, zwischen denen wir jederzeit im Spiel frei wechseln können, um uns ihre individuellen Spezialattacken zu Nutze zu machen und die Mech-Mülleimer somit in die Schranken weisen. Dabei wird das Motorrad eine wichtige Rolle spielen, welches wir beim Erkunden von Coastal City sogar zur Fahrt auf den Dächern mitnehmen. Steel Rats soll 2018 erscheinen und ist zur Veröffentlichung auf dem PC, der Xbox One und der Playstation 4 geplant.

"Steel Rats spielt in einer atmosphärischen, stilisierten Retro-Future-Version des Amerikas der 40-er und 50-er Jahre. Wir haben alles, was wir an Amerika aus dieser Zeit lieben, genommen und es mit unseren Lieblingselementen aus Diesel- und Steampunk vermengt, um etwas völlig Neuartiges mit einem eigenen Charakter zu schaffen.", so Jacek Gburczyk, Art Director bei Tate Multimedia.