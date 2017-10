Großer Frühjahrsputz bei Blizzard Battle.net

Falls ihr in den letzten Tagen mit Destiny 2 auf dem PC angefangen habt oder ohnehin regulär auf der Battle.net-App unterwegs seid, werdet ihr es sicher bereits mitbekommen haben, denn auf der Plattform sind einige Änderungen eingetroffen. Diese Neuerungen sind bereits seit einiger Zeit in der Beta gewesen, nun aber endlich für alle Spieler zugänglich gemacht worden.

Blizzard führte schon vor ein paar Wochen die Möglichkeit ein, Freunden Offline-Nachrichten senden zu können, nun geht das Unternehmen aber einen Schritt weiter und implementierte einen sozialen Tab in dem wir Gruppen erstellen können und Chatverläufe einsehen. Das ist eng mit dem Blizzard-Profil verbunden, welches wir nun vielfältig mit Avataren und Hintergründen individualisieren dürfen. All diese Funktionen sind zudem mit der mobilen Smartphone-App kompatibel, vielleicht ist euch da ja schon etwas aufgefallen. Einfache Nutzer-Administrationen und Rechteverwaltung wurde ebenfalls in die sogenannten Kanäle implementiert, damit macht das Unternehmen Teamspeak und Discord Konkurrenz (der Sprachchat ist ja bereits seit Anfang des Jahres ein großes Thema bei Blizzard).

Außerdem gibt es seit Anfang der Woche die Möglichkeit Geschenke digitale aus dem Online-Shop an Freunde zu verteilen. Wer lieber unauffällig unterwegs ist, stellt seinen Online-Status einfach auf Offline und hofft darauf, im Match nicht auf seine Freunde zu treffen. Wie gefallen euch die Veränderungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.