Overkill zeigt Payday 2 auf Nintendo Switch

Payday 2 wird wohl noch in diesem Jahr auf der Nintendo Switch erscheinen, das zeigt ein neues Video vom Entwickler Overkill Software. Darin erklärt Producer Almir Listo: "Es ist in Entwicklung, es passiert, keine Sorge. Wir werden euch über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Es erscheint in diesem Winter [...]. Wir nehmen die Payday 2-Erfahrung, packen sie auf eine Cartridge und krempeln die Benutzeroberläche um. Dadurch gehen wir sicher, dass die Nintendo Switch-Funktionen zum Einsatz kommen und der Touch-Screen [genutzt wird]." Da das Studio sogar schon Aussagen zur Performance treffen kann, scheint die Entwicklung weit fortgeschritten zu sein. Ist Payday 2 das Spiel, das der Switch noch fehlt?