Früherer Mass Effect-Designer: EA priorisiert Monetarisierung

Seit EA das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen hat, gibt es im Netz heftige Diskussionen zum Thema Bezahlmodellen und EA. Veteran-Designer Manveer Heir, der bei Bioware an Titeln wie Mass Effect 3 und Mass Effect: Andromeda arbeitete, teilte kürzlich einige überaus interessante Einsichten in die Geschäftspraktiken von Electronic Arts. In einem Podcast erklärte Heir:

"Sie bemühen sich generell mehr um Open-World-Spiele und der Grund dafür ist, weil sie sich besser monetarisieren lassen. Warum ist euch EA so wichtig? Der Grund lautet Mikrotransaktionen [...] Wie bekommt man Leute dazu, immer wieder zurück zum Spiel zu kommen und nicht 'nur' 60 bis 100 Stunden zu spielen?" Kurz danach erwähnt er, dass Publisher im Allgemeinen nur darauf aus seien, die höchst möglichen Einnahmen aus ihren Investitionen zu ziehen, was nicht viel Platz für kleinere Einzelspielerspiele lasse. Zum Schluss stellt der Designer noch klar, dass sich Verleger von Videospielen "nicht darum [kümmern] was die Spieler wollen, sie interessiert nur wofür die Spieler bereit sind zu zahlen."

Dass Leute für Mikrotransaktionen zahlen, ist ein Teil des Problems. Firmen wie EA sehen anhand ihrer Einnahmen, ob sich ein neues System bewährt oder nicht. Solange diese Zahlen stimmen kann es ihnen herzlich egal sein, ob sich einige oder viele Spieler lautstark über solche Praktiken aufregen. Es reicht schließlich schon aus, wenn nur wenige Spieler sehr viel zahlen... Heir nennt hierbei sogar noch ein Beispiel: "Ich habe Menschen gesehen, die 15.000 US-Dollar in Mehrspielerkarten investiert haben.". Stimmt ihr all den Punkten zu, die der Designer hier macht?

Quelle: VG247.