Gears of War 4: Xbox One X-Verbesserungen bekannt

Gears of War 4 feiert in Kürze seinen einjährigen Geburtstag und Microsoft will dem Deckungs-Shooter unter anderem deshalb eine besondere Frischzellenkur spendieren. Um auf die bevorstehende Neuerscheinung der Xbox One X vorzubereiten, hat das Unternehmen gestern eine Liste mit allen offiziellen Verbesserungen veröffentlicht. Wie erwartet wird die neue Power-Konsole in der Lage sein, Gears of War 4 in "wahrem 4K" wiederzugeben, das entspricht laut Microsoft einer Anzeigequalität von 3840x2160 Pixeln, die mit einem speziellen "Visuals Rendering"-Modus berechnet und entsprechend hochskaliert werden. Selbst bei 1080p-Bildschirmen sollten laut dem Publisher deutliche Änderungen auffallen.

Gears 4 unterstützt HDR-Kontrast, Dolby Atmos-Sound und verschiedene Anzeigeoptionen. Neben "Visuals Rendering" wird es noch einen weiteren Darstellungsmodus geben, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

"Wir haben bereits den 'Visuals Rendering'-Modus erwähnt, doch es gibt noch einen - Performance. Hierbei läuft Gears of War [4] zum ersten Mal auf der Konsole mit bis zu 60 Bildern in der Sekunde bei 1080p in der Kampagne und im Horde[--Modus] - zusammen mit allen höher aufgelösten Texturen und einigen der grafischen neuen Features. 'Visuals Rendering'-Modus sieht [zwar] besser aus, läuft aber nur bei 30 FPS, was wir bereits aus dem [Hauptspiel] kennen. In beiden Rendering-Modi läuft Versus bei felsenfesten 4K / 60FPS (mit adaptiver Auflösungs-Skalierung)"

