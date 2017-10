Injustice 2 für PC geplant, offene Beta angekündigt

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben gestern Injustice 2 für den PC (Steam und Windows Store) angekündigt. Auf Steam wird noch im Laufe des Tages eine kostenlose Betaphase starten, in der wir schon jetzt einen Blick auf das Kampfspiel erhalten und in einige spannende Superhelden-Kämpfe mitmischen dürfen. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es bislang noch nicht, in der Pressemitteilung wird nur grob vom "Herbst" gesprochen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Beat'm'Up auf den Konsolen abgeschnitten hat, einfach in unsere Kritik schauen (Spoiler: Sehr gut).