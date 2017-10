Animal Crossing: Pocket Camp für Android und iOS enthüllt

Nintendo hat ein neues Animal Crossing mit dem Beinamen Pocket Camp angekündigt, das für Android- und iOS-Geräte erscheinen soll. Die kleine Simulation soll die gleiche kunterbunte und fröhliche Erfahrung bieten, die Fans schon so lange auf dem Nintendo 3DS kennen - nur diesmal auf dem Smartphone. Im Spiel verwalten wir unser eigenes Zeltlager, nicht ungleich der anderen Animal Crossing-Spielversionen. Individualisierung wird in Pocket Camp groß geschrieben, deswegen dürft ihr die Garnitur und andere dekorative Objekte frei nach eurem Belieben gestalten und anpassen. Indem wir anderen Leuten helfen, schalten wir neue Dinge frei und leveln auf, hier setzen auch die Mikrotransaktionen ein, die Nintendo bestätigt hat. Sogenannte Blatt-Tickets werden für optionale Fortschritte sorgen, sollen aber auch im normalen Spielen freigeschaltet werden, verspricht der Entwickler. Wenn ihr euch für Animal Crossing: Pocket Camp registrieren wollt, dann könnt ihr das hier tun, einen konkreten Veröffentlichungsrahmen wurde aber nicht genannt. Was ihr sonst noch über das Spiel wissen solltet, erfahrt ihr in den beiden folgenden Videos: