Kein Mehrspieler für Wolfenstein II, um den Einzelspieler zu verbessern

Viele der großen Spiele bekommen heutzutage eine Mehrspielerkomponente, die Spieler bei der Stange halten sollen. Das kommende Wolfenstein II: The New Colossus wird explizit auf diese Funktion verzichten, erklärte Machine Games' Narrative Designer Tommy Tordsson Björk den Kollegen von Gamesindustry kürzlich im Interview.

"Der einzige Weg wie man diese super immersiven narrativen Erfahrungen erstellt, ist der alleinige Fokus auf den Einzelspieler. Eine Mehrspielerkomponente in Arbeit zu haben, verwässert das alles nur. Das ist die Gefahr, wenn man zwei Dinge gleichzeitig machen will."

"Wir testen die Grenzen aus, aber zur selben Zeit gibt es viele Dinge, die Wolfenstein besonders machen: Das Drama, die menschlichen Beziehungen, der dunkle Humor und die Gewalt. Es verschiebt die Grenzen an allen Fronten."

Wie findet ihr die Entscheidung, bewusst auf einen Mehrspielermodus zu verzichten und hättet ihr vielleicht doch gerne mit Freunden zusammen Nazis gejagt? Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am Freitag, den 27. Oktober, für PC, PS4 und Xbox One. Eine Nintendo Switch-Version ist für das kommende Jahr geplant.