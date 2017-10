Metal Gear Survive: Datum steht fest

Als Konami Metal Gear Survive ankündigte waren viele Spieler verwirrt. Nach den öffentlichen Schwierigkeiten zwischen Chef-Entwickler Hideo Kojima und dem japanischen Entwicklerstudio, sowie dem Zwiespalt, den Metal Gear Solid V: The Phantom Pain hinterlassen hat, passte das Actionspiel nur auf sehr bizarre Art und Weise in den Medienkontext, aber die Fans blieben verständlicherweise skeptisch. Der neueste Metal Gear-Ableger schien sich zudem von all dem zu trennen, für das die Serie so lange Zeit bekannt war und stellte plötzlich Basenbau-Elemente und in Wellen angreifende Zombies vor. Als das Spiel Anfang des Jahres von den ersten Menschen gespielt wurde, war die Überraschung groß, denn die Meinungen waren optimistisch. Nun soll Metal Gear Survive bereits in seinem finalen Entwicklungszyklus stecken und wir wissen wann das Spiel erscheint. Gestern gab Konami den Erscheinungstermin von Metal Gear Survive bekannt: Am 22. Februar dürfen wir hierzulande auf der Xbox One und der PS4 reinspielen. Was sind eure Gedanken zum Spiel?