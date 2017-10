Drei exklusive Gameplay-Clips von Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins ist ein massives Spiel mit etlichen Inhalten, die alle Spieler lange beschäftigen werden. In den folgenden Clips zeigen wir euch nur einen winzigen Anteil der Aktivitäten, die das Spiel für euch bereithalten. Das erste Video wird für Langzeitfans eine Neuheit sein, während der zweite Clip Assassin's Creed in Reinform ist - allerdings mit neuen Elementen auftrumpft. Im dritten Video spielen Dóri und Magnus eine Runde zusammen und sind mächtig beeindruckt. Assassin's Creed Origins erscheint am Freitag für PC, Xbox One und Playstation 4, unsere Kritik findet ihr morgen um 13 Uhr bei uns auf der Startseite.

Pferdewagenrennen

Die Säuberung eines Banditenlagers

Gamereactor spielt ACO