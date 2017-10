South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe kostenlos auf Xbox One und PS4 testen

Ubisoft hat gestern Abend eine kostenlose Demoversion von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht, mit der sich alle Interessierten eine ganze Stunde lang in South Park austoben und umsehen dürfen. Die Testversion ist verfügbar auf Playstation 4 und Xbox One und lediglich an die Spielzeit-Beschränkung gekoppelt. Um sich einen Eindruck des überarbeiteten Kampfsystems und des berühmten Humors der Serie zu holen, sollte diese Zeit allemal ausreichen. Der Fortschritt eurer Demo wird zudem ins fertige Spiel übertragen, falls ihr anschließend zuschlagen solltet. Ihr müsst euch also keine Sorge machen, gleiche Teile des Spiels doppelt absolvieren zu müssen. Ob sich ein Besuch in South Park lohnt, erfahrt ihr in unserer Kritik zum Spiel.