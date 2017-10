Assassin's Creed Origins: Wie lang braucht man von einer Seite Ägyptens zur anderen?

Laut Ubisoft ist Assassin's Creed Origins' Version des alten Ägyptens die größte Welt, die das Studio jemals kreiert hat. Das schließt sogar Assassin's Creed IV: Black Flag mit ein, das zu großen Teilen aus der blanken Simulation von ozeanischen Wellen bestand. Doch im Ägypten der Vergangenheit finden wir friedliche Oasen, reißende Flüsse, die gewaltige Wüste, ganze Städte und Dörfer voller Bewohner und massive Tempelanlagen. Wir dürfen euch heute einen eigenen Gameplay-Clip aus dem fertigen Spiel präsentieren (ohne Spoiler oder große Enthüllungen) und wir haben uns dazu entschieden, einmal komplett über die Weltkarte zu reisen. Vom Norden geht es mit dem Kopf durch die Wand gen Süden (was immerhin zwölf Kilometer sind) und uns 28 Minuten beschäftigte. Unsere Review zum nächsten Eintrag der Serie findet ihr am Donnerstag um 13 Uhr hier auf Gamereactor, den neuen Launch-Trailer des Spiels haben wir ebenfalls bereits am Start.