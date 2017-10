Skyforge kommt zur Xbox One

Allods Team und My.com haben heute Skyforge für die Xbox One angekündigt. Das Free-to-Play-MMORPG wird am 10. November auf der Microsoft-Konsole in die Early Access-Phase starten, wann genau das Spiel final auf der Konsole zur Verfügung stehen wird, wurde nicht kommuniziert. Vorbesteller dürfen sich bis zum 10. November Zugang zur Testversion und exklusiven Vorteilen einkaufen, mehr Informationen darüber findet ihr auf der offiziellen Webseite (kein Affiliate-Link). Wenn ihr mehr über Skyforge wissen möchtet, schaut ruhig mal in unsere Vorschau zum Spiel rein, damals haben wir die PC-Version angetestet. Auf der Playstation 4 steht das MMORPG Skyforge ebenfalls zur Verfügung.