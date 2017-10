Etliche frische Eindrücke der PC-Version von Destiny 2 veröffentlicht

Falls ihr schon seit Längerem nicht auf die Uhr geschaut haben solltet, dann wollen wir euch hiermit daran erinnern, dass die PC-Server von Destiny 2 seit 19:00 Uhr online sind und das Spiel damit auch endlich auf der neuen Plattform verfügbar ist. Wir haben vorige Woche in Seattle bei Activision in Actionfeuerwerk hineinschauen können und haben unsere ersten Eindrücke vom Spiel in einer praktischen Vorschau zusammengefasst. Obwohl Destiny 2 ja bereits auf der Konsole eine sehr gute Figur gemacht hat, ist unser Tester Ossi hellauf begeistert von der optimierten Erfahrung. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut gerne in unsere Vorschau zur PC-Version von Destiny 2 hinein. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Wächter. Falls ihr euch anschauen wollt, wie das PC-Spiel aussieht, schaut gerne in die Fotogalerie: