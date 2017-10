IO Interactive enthüllt neuen Hitman-Inhalt und GOTY-Edition

IO Interactive ist bereit uns den ersten Stapel neuer Inhalte ihrer erfolgreichen Hitman-Episode vorzustellen, den sie seit der Trennung von Publisher Square Enix entwickelt haben. Zuerst einmal wird alles bisher Veröffentlichte am 7. November in einer Game of the Year-Edition veröffentlicht. Als kleines Extra befindet sich darin die frisch enthüllte "Patient Null"-Minikampagne, die Agent 47 in ein komplett neues Szenario wirft. Auch in diesen episodischen Szenarios verfolgt der Entwickler die originalen Sandbox-Karten, auf denen in der Vergangenheit bereits einige Bonusepisoden gespielt haben. Diesmal werden jedoch vier frische Missionen mit eigenen Dialogen, Briefings und neuer Vertonung erscheinen, IO Interactive soll sogar einige "Überraschungen" planen.

Ein weiterer Teil der Ankündigung widmet sich der Reaktivierung der flüchtigen Ziele, die für die leidenschaftlichen Fans zurückkehren werden. Langzeit-Spieler wissen das sicher zu schätzen und für Beginner bieten diese Einmal-Szenarios ebenfalls eine gehörige Portion Adrenalin. Die GOTY-Edition von Hitman wird zum Vollpreis veröffentlicht, existierende Spieler zahlen für die "Patient Null"-Erweiterung knapp 20 Euro. Alle weiteren Details findet ihr hier.