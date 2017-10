Clockwork City-DLC für The Elder Scrolls Online veröffentlicht

Update Nummer 16 ist gestern zusammen mit dem neuen Clockwork City-DLC für The Elder Scrolls Online auf PC und Mac erschienen und steht dort allen Spielern ab sofort bereit. Die Stadt der Uhrwerke führt uns in ein neues Reich ein, stellt zwei Weltenbosse vor und enthält viele neue tägliche Quests und "einzigartige Belohnungen" bereit. Der einzige Wermutstropfen an der ganzen Sache ist, dass Spieler der Konsolenversionen noch bis zum 7. November auf den Inhalt warten müssen.

"Da stimmt etwas nicht im Herzen der Stadt der Uhrwerke. Betretet dieses mechanische Wunderwerk und enthüllt eine daedrische Intrige, die nicht nur die Schöpfung des Uhrwerkgottes, sondern ganz Tamriel bedroht. Diese neue Questreihe ist ähnlich groß wie die in den DLC-Spielerweiterungen der Dunklen Bruderschaft oder der Diebesgilde und bietet neuen wie alten Spielern ein spannendes Abenteuer."

Das Clockwerk City-DLC bietet zudem eine Herausforderung für bis zu zwölf Spieler. Im sogenannten "Anstalt Sanctorium" treffen wir auf eine misslungene Kreation von Sotha Sils, mit der wir abrechnen sollen. Wie schwierig dieser Kampf wird, legen die Spieler vor jedem Start selbstständig fest, was entsprechende Belohnungen beeinflusst. Das neue Add On kostet im In-Game-Shop 2000 Kronen, wer zusätzliche Items im Clockwork City-Collectors-Bundle kaufen möchte, zahlt die doppelte Menge. Darin enthalten sind "Uhrwerk-Skeevomaten als Begleiter, den Kagouti-Mechanoiden als Reittier sowie fünf Kronen-Schriftrollen des Lernens". Alle weiteren Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite. Spielt ihr The Elder Scrolls Online noch?