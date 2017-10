Cliff Bleszinski spricht über Lawbreakers auf der Nintendo Switch

Lawbreakers ist das aktuelle Spiel vom ehemaligen Gears of War-Frontmann Cliff Bleszinski, der unter neuem Studio namens Boss Key Productions einen schnellen Mehrspielertitel für die Nische der Arena-Spieler schaffen wollte. Dieses Projekt hat gravierende Probleme mit seiner Spielerzahl seit der Veröffentlichung im August. Was das Studio gegen das ausbleibende Interesse unternehmen kann, wissen sie aktuell noch nicht, doch in einem Interview hat der Chefentwickler Cliffy B. über mögliche Pläne von Lawbreakers gesprochen. Demnach sei eine Xbox One-Version denkbar, oder eine Nintendo Switch-Umsetzung:

"Wir würden uns wahrscheinlich zuerst mit der Xbox auseinandersetzen und dann mit ziemlicher Sicherheit warten [...].", erklärt Cliffy B. den Kollegen von Gamespot im Interview. "[Die Switch] ist eine tolle Konsole... das gesamte Konzept ist einfach brillant."

"Wenn wir eine Switch[-Version] angehen würden, wäre es wahrscheinlich wie eine Raketen-Arena, Eins-gegen-Eins[-Kämpfe] mit Menschen in der nahen Umgebung oder so etwas? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das machen würden, dann würden wir das Spiel in spaßiger und interessanter Art und Weise umkrempeln, sodass das Spiel den tragbaren Aspekt der Konsole unterstützt."