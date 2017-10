PC-Anforderungen für Wolfenstein II: The New Colossus bekannt

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am Freitag auf der Playstation 4, der Xbox One und dem PC, während die Nintendo Switch-Version erst im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Steam hat nun enthüllt, wie viele Pferdestärken eurer Rechner unter der Haube haben muss, um die Nazis in Wolfenstein II: The New Colossus ruckelfrei zu malträtieren. Hier sind die Anforderungen:

Minimum (720p, 60 FPS, niedrige Grafikeinstellungen)

Prozessor: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 oder neuer

Grafikkarte: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB oder besser

Arbeitsspeicher: 8GB

Festplattenspeicher: 55GB

Empfohlen (1080p, 60 FPS, hohe Grafikeinstellungen)

Prozessor: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 oder neuer

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB oder besser

Arbeitsspeicher: 16GB

Festplattenspeicher: 55GB

Auf der Konsole werdet ihr übrigens ein kleines bisschen weniger Speicherplatz benötigen. Wer sich das Spiel auf der PS4 herunterlädt braucht nur 47,94 GB freien Platz. Wie die Situation auf der Xbox One aussieht ist noch nicht bekannt, doch die Erfahrung aus dem letzten Teil zeigt, dass Bethesdas Anforderungen an die beiden Konsolenversionen recht nahe beieinander liegen.

Freitag wird für Videospieler ein anstrengender Tag, denn mit Wolfenstein II: The New Colossus, Assassin's Creed Origins und Super Mario Odyssey hätten wir genügend Inhalte für einen ganzen Monat - bekommen aber alles an einem einzigen Tag. Welches Spiel nehmt ihr euch am Freitag mit und was bleibt vorerst liegen?

