One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe für Nintendo Switch angekündigt

Morgen findet die weltweile Veröffentlichung des Action-Adventures One Piece: Unlimited World Red Deluxe statt und Bandai Namco nutzt die Gelegenheit, um mit den Strohhutpiraten Fuß bei Nintendo zu fassen: Das Studio kündigte in Japan nun One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe für die Switch an. Der Musou-Titel von Omega Force erschien ursprünglich für PS3, PS4 und PS Vita und wird nun als Deluxe-Edition zusammen mit allen 42 DLC-Inhalten neu veröffentlicht. Neben den vielen zusätzlichen Klamotten für unsere Bande wird die Nintendo Switch-Version lokalen Koop für bis zu zwei Spieler unterstützen. Dazu reichen wir einfach einen Joy-Con an unseren Partner im geteilten Bildschirm. Der Online-Modus des Originals wird auf der Switch leider nicht unterstützt.

Wie Bandai Namco auf ihrer eigenen Webseite enthüllt, wird One Piece: Pirate Warriors 3 angedockt bei 30 FPS und einer Auflösung von 1080p laufen, während die mobile Form in 720p dargestellt wird. Auf der Playstation 4 unterstützt One Piece: Pirate Warriors 3 1080p und 60fps, während die PS3-Version 60 FPS bei 720p-Darstellung wiedergibt. Aktuell gibt es noch keine offizielle Bestätigung des Spiels für den europäischen Markt, doch das kann ja durchaus noch geschehen. Ende des Jahres erscheint das Actionspiel in Japan digital im Nintendo eShop für umgerechnet 40 Euro.