Nintendo Switch verkauft sich besser als PS4 und Xbox One im letzten Jahr zusammen

Dass sich die Nintendo Switch unglaublich gut schlägt, darüber berichten wir regelmäßig, doch ein flächendeckendes Bild der Verkaufszahlen gibt es bislang nicht. Zum Glück hat Statista einige neue Zahlen veröffentlicht und damit allen Zweiflern den Nährboden entzogen. Wie die Daten des Statistiker-Unternehmens belegen hat sich die Nintendo Switch in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits besser verkauft, als Playstation 4 und Xbox One im vergangenen Jahr zusammen. Erst letzte Woche haben wir erfahren, dass Nintendo im vergangenen Monat zwei Drittel der Hardware-Verkäufe in den USA inne hatte, was zwar nur für den nordamerikanischen Markt spricht (und nicht für Europa und Asien), aber weitere Anhaltspunkt über den Erfolg der Switch gibt. Und mit dem bevorstehenden Release von Super Mario Odyssey am Freitag erwarten wir zumindest, dass sich die Switch-Verkäufe auch im Oktober noch einmal mächtig ansteigen werden. Ist die Nintendo Switch wirklich so viel beliebter, als die PS4 oder die Xbox One?

Quelle WCCFTech.