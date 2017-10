Gerücht: Cyberpunk 2077 bekommt einen sozialen Hub

CD Projekt Red war in letzter Zeit sehr ruhig in Hinsicht ihres kommenden Sci-Fi-Rollenspiels Cyberpunk 2077, doch nun erreichen uns Gerüchte über einen mögliche Mehrspielerkomponente. The Triple S League und Madqueen Show haben zusammen enthüllt, dass CD Projekt Red dem Spiel einen sozialen Hub-Sektor verpasst haben könnte, es also ein Gebiet geben wird, in dem sich die Spieler treffen und frei bewegen können. Ihre Informationen stammen aus unbestätigten Daten, deshalb müssen wir diese Meldung bis zur offiziellen Bestätigung des polnischen Entwicklers als Gerücht behandeln. Diese Funktion könnte darauf hindeuten, dass Cyberpunk 2077 eine konstante Internetverbindung voraussetzt, oder glaubt ihr, das ist zu weit hergeholt?