So sieht Halo 3 auf der Xbox One X aus

Wir haben bereits darüber geschrieben, dass über 150 Xbox One-Spiele auf der Xbox One X noch ein gutes Stück frischer aussehen, als wir sie in Erinnerung haben. Doch unter diesen ganzen Titeln der aktuellen Konsolengeneration befinden sich auch vier Spiele, die von der Xbox 360 stammen: Assassin's Creed, Fallout 3, Halo 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion. In welchen Umfang die Verbesserungen der One X-Berechnung in diesen tollen Spielen ausfallen, könnt ihr euch jetzt in zwei kleinen Vergleichsvideos von Microsoft anschauen. Und Halo-Fans schwirren derweil in Nostalgie.