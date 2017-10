Night in the Woods für mobile Geräte angekündigt

Ende Februar hat Infinite Fall eine große Überraschung in einem kleinen, unauffälligen Adventure versteckt. Mit Night in the Woods schuf der US-amerikanische Entwickler ein Erlebnis, das sich mit Bravour in das zarte Herz unseres oftmals zynischen Kollegen Petter einbrannte (und das will schon etwas heißen). Trotzdem werden viele Spieler das kleine Abenteuer mit der einzigartigen Atmosphäre übersehen haben, was sich im kommenden Jahr vielleicht ändern könnte. Auf Twitter hat das Studio nämlich kürzlich bekanntgegeben, dass sie Night in the Woods 2018 auf mobilen Geräten veröffentlichen werden. Ein Bild des Spiels haben sie ebenfalls geteilt, vielleicht sind die Entwicklungsarbeiten also schon fortgeschritten? Night in the Woods ist bereits für PC, Mac, Linux und auf der Playstation 4 erhältlich und auch obwohl Handys ja schön und gut sind - wo bleibt die Nintendo Switch-Version?