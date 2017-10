Xbox One bekommt erste abwärtskompatible Original-Xbox-Spiele

Am Wochenende ist ein Foto aufgetaucht, das offenbar die ersten abwärtskompatiblen Original-Xbox-Spiele auf der Xbox One enthüllte, doch abgesehen von einigen frühen Meldungen weckte die Aktion nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Wie sich nun herausstellte war die erste Reaktion vieler Kollegen richtig, denn Ryan McCaffrey von IGN hat die offizielle Bestätigung von Microsoft erhalten: Im Laufe des Tages werden die ersten dreizehn Spiele in 1080p auf eurer Xbox One spielbar sein:

- Black

- BloodRayne 2

- Crimson Skies: High Road to Revenge

- Dead to Rights

- Fuzion Frenzy

- Grabbed by the Ghoulies

- Ninja Gaiden Black

- The King of Fighters Neowave

- Prince of Persia: The Sands of Time

- Psychonauts

- Red Faction 2

- Sid Meier's Pirates!

- Star Wars: Knights of the Old Republic

All diese Titel werden ab sofort physisch oder digital auf eurer Xbox One wiedergegeben und wenn ihr sie schon immer mal spielen wolltet (oder eure Disc mittlerweile kaputt ist), werden sie auch alternativ im Xbox Live-Marktplatz angeboten - zum Preis von 9,99 Euro. Greift ihr gleich zum Controller?