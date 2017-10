Grand Theft Auto V: Rockstar erklärt das Fehlen von Einzelspielerinhalten

Millionen Menschen rund um den Globus lieben die Erweiterungen von Grand Theft Auto IV und Red Dead Redemption, doch Grand Theft Auto V hat nach seiner Erscheinung keine Einzelspielerinhalte bekommen. Mit der konstanten Unterstützung von Grant Theft Auto online hat sich der Fokus komplett verschoben, was Fans hat seit langer Zeit ungeduldig warten lassen. Heute hat sich das Studio endlich dazu entschieden, den Vorhang zu lüften und ihren Fans zu offenbaren, warum das extrem beliebte Spiel keine zusätzliche Einzelspielererfahrungen bekommen haben.

Game Informer war glücklich genug ein exklusives Interview mit Rockstar zu bekommen und konnte. das Thema im Gespräch endlich zu Wort bringen. Hier ist die offizielle Erklärung, warum GTA V niemals eine Einzelspielererfahrung bekommen hat:

"Nein, es war keine bewusste Entscheidung, es ist einfach so passiert. Wir würden es lieben, in der Zukunft weitere Einzelspielererfahrungen für das Spiel zu produzieren. Als Unternehmen lieben wir den Einzelspieler mehr als andere und wir glauben absolut, dass Storytelling und ein Sinn für Immersion in die Spielwelt dafür sorgen, dass Mehrspielerspiele nicht gegen Einzelspielererfahrungen bestehen. Bei GTA V ist der Einzelspieler absolut massiv und sehr, sehr rund. Es waren ja auch drei Spiele in einem."

"Die Next-Gen-Versionen haben ein ganzes Jahr [unserer Zeit in Anspruch genommen], um richtig umgesetzt zu werden. Dann ist da noch die Online-Komponente, die zwar viel Potential hat, aber um das zu realisieren, auch viele Ressourcen [beansprucht]. Außerdem wären da noch andere Spiele - im besonderen Red Dead Redemption 2. Die Kombination dieser drei Faktoren bedeutete für dieses Spiel, dass wir weder dachten Einzelspielererweiterungen wären möglich noch nötig. Aber vielleicht tun wir das in künftigen Projekten. Bei Rockstar werden wir immer eine Banbreite von Problemen gegenüberstehen, weil wir Perfektionisten sind und komplexe Spiele herstellen, die viel Zeit und Ressourcen beanspruchen. Nicht immer ist alles möglich, aber wir lieben Einzelspieler-Erlebnisse in einer offenen Welt mehr als alles andere. Ich denke nicht, dass man Spiele wie GTA V herstellen könnte, wenn man Einzelspieler-Erlebnisse nicht mag und ihre Möglichkeiten ausbreiten möchte!"

Kurz gesagt hat Rockstar also einfach immer genügend andere Sachen auf ihrem Tisch zu liegen und ist neben der Kreierung ihrer neuen Spiele auch noch mit GTA Online beschäftigt. Außerdem fühlten sie, dass das Spiel bereits "komplett" war und sie die Ressourcen stattdessen lieber auf andere Projekte umleiten konnten. Allerdings haben sie die Möglichkeit nicht vom Plan gewischt, ihre Ideen in künftigen Projekten umzusetzen. Was haltet ihr von diesen Gründen?