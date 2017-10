Zweites Kapitel von Life is Strange: Before the Storm in der Kritik

Seit Ende vergangener Woche ist das neue Kapitel von Life is Strange: Before the Storm erhältlich - Brave New World - und Anne hat sich bis heute ein paar Gedanken zum Adventure von Deck Nine gemacht. In unserer fortlaufenden Kritik zum Spiel erfahrt ihr alles was ihr über das Folgekapitel wissen müsst, auch wenn sich Spoiler natürlich nicht gänzlich vermeiden lassen. Ob sich die Reise mit der rebellischen Chloe und ihrer neu gewonnenen Freundin Rachel lohnen wird, das könnt ihr ab sofort hier nachlesen. Außerdem haben wir unsere Fotogalerie zum Spiel mit eigenen Screenshots aus dem zweiten Kapitel erweitert, schaut da doch ruhig mal rein.