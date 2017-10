Heute im GR-Livestream: Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 ist Anfang des Monats erschienen und liegt nun schon einige Wochen in unseren Laufwerken. Die Wellt des Motorsports hat der Titel vielleicht nicht so umfassend neu erfunden, wie es das Xbox-PR-Team versprochen hat, doch zweifellos ist der siebte Hauptableger des beliebten Franchise ein solider Rennsimulator geworden. Im heutigen Programm von Gamereactor Live werden wir einen zweiten Blick auf das Rennspiel werfen, der spanische Rennspielexperte David hat dafür extra seinen Racing-Stuhl aufgebaut, um einige entspannte Runden lang Vollgas zu geben. Um 16:00 Uhr beginnt unser Programm, klickt euch dazu einfach rechtzeitig in unsere Liveseite.