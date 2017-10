Erste Details zur Animus-Darstellung in Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins erscheint Ende dieser Woche und so kurz vor dem Start gibt es erste Informationen bezüglich der Animus-Adaption des neuesten Ablegers - dieses Detail wurde bislang ja noch überhaupt nicht thematisiert. Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen TDCAUGirl teilte in dem Forum einen Ausschnitt aus einem Entwicklerinterview mit dem Live Content Director Bruno Guérin von Ubisoft: "Als ich ihn nach dem modernen Story-Setting fragte, meinte er zu mir, dass er nichts spoilern würde, hat mir aber zu verstehen gegeben, dass wir auf den Ladebildschirm achten sollten, wenn wir desynchronisiert wurden.", heißt es im Reddit-Beitrag. "Ihr habt vielleicht gemerkt, dass einige dieser Symbole mit denen aus dem Film ["Assassin's Creed" (2016)] übereinstimmen.", schreibt der Nutzer. Anschließend wird ein möglicher Zusammenhang zwischen der Filmumsetzung und dem Spiel diskutiert, was ausschließlich auf Spekulationen besteht. Ende der Woche werden wir mehr herausfinden, bis dahin empfehlen wir euch unsere aktuelle Vorschau zum Spiel. Freut ihr euch auf Assassin's Creed Origins?