Drei versteckte Features im neuen Nintendo Switch-Update entdeckt

Letzte Woche hat die Nintendo Switch-Konsole das neue Firmware-Update 4.0.0 erhalten und uns endlich die Möglichkeit gegeben, kurze Gameplay-Clips aufzuzeichnen oder Speicherdaten auf eine andere Konsole zu transferieren. Neben diesen beiden Funktionen haben sich offenbar noch weitere Funktionen in die Konsole eingeschlichen. Zuerst einmal ist die Aktivitäten-Anzeige unserer Freunde etwas präziser geworden, konkret ist die Dauer der Spielsitzungen verfeinert worden. Auch der Videoplayer der Switch konnte einige Verbesserungen erhalten, da Nintendo neue Optionen zur Wiedergabegeschwindigkeit bereitgestellt hat. Videos dürfen nun mit einer Geschwindigkeit von 0,75-, 1,25-, 1,5-facher oder sogar der doppelten Geschwindigkeit dargestellt werden, was auch auch für den Sound gilt. Das wichtigste versteckte Feature des Updates ist aber sicher die zusätzliche Unterstützung von USB-Datenträgern. Steckt eurer Speichermedium in die Docking-Station der Switch und überprüft ob das Gerät kompatibel ist. Offizielle Datenträger von Sony Playstation scheinen zu funktionieren, auf Reddit gibt es eine fortlaufende Liste mit weiteren unterstützten Modellen.