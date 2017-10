The Evil Within 2 mit einfachem Trick in der Ego-Perspektive spielen

Ihr wollt eine weniger cineastische, dafür umso immersivere Erfahrung des Horrorschockers The Evil Within 2 erleben? Mit einem einfachen Trick könnt ihr in der PC-Version des Abenteuers die Egoperspektive aktivieren und das Geschehen aus den Augen von Sebastian Castellanos erleben. Wenn ihr in eurer Steam-Bibliothek die Eigenschaften von The Evil Within 2 aufruft (rechtsklick auf euer Spiel), könnt ihr unter dem Punkt Allgemein die "Startoptionen festlegen". Daraufhin öffnet sich eine kleine Konsole, in die ihr den Befehl "+com_allowconsole 1" eingebt und eure Eingabe anschließend bestätigt. Dadurch werdet ihr im Spiel auf die Konsole zugreifen und mit dem Befehl "pl_FPS 1" in die Ego-Perspektive einsteigen können. PC Gamer berichtet jedoch von zusätzlichen Problemen, die Verwendung dieser Einstellung auftreten, weshalb ihr euch lieber zweimal überlegen solltet, ob ihr das Risiko wirklich eingehen wollt. Wie das Spiel mit der entsprechenden Option aussieht, erfahrt ihr unter anderem in diesem Video vom Youtuber SkacikPL. Probiert ihr diese gruselige Erfahrung selbst mal aus, oder reicht euch die Third-Person-Perspektive?