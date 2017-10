Verspätet sich die Xbox One X in Europa?

Heute Morgen hat Microsoft in einigen europäischen Ländern das Erscheinungsdatum der neuen Xbox One X angepasst und damit für viel Trubel gesorgt. Einige unserer Kollegen berichten davon, dass neuerdings der 30. November als Versandtag genannt wird, in Deutschland heißt es, dass die Konsolen "spätestens" bis zum 30. November ausgeliefert werden. Steht uns also eine kurzfristige Verschiebung des Starttermins bevor? Die Antwort ist nein.

Im Gespräch mit Microsoft hat uns ein Sprecher versichert, dass es sich hierbei um einen internen Formulierungsfehler handelt und die verschiedenen Shop-Seiten von Microsoft im Laufe des Tages aktualisiert werden, um die neue Information akkurat wiederzugeben. Wer sich rechtzeitig eine Konsole vorbestellt hat, erhält diese garantiert in der Woche um den 7. November herum. Doch wer erst kürzlich zugeschlagen hat fällt nicht mehr in diese Kategorie der Käufer und muss sich offenbar auf eine zweite Lieferung warten, die bis zum Ende des Monats europaweit landet.