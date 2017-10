Fühlt die Macht dieses Xbox One X-Werbevideos

In einigen Wochen erscheint die Xbox One X und Microsoft kurbelt derweil noch einmal ordentlich die Marketing-Maschinerie an, um uns alle daran zu erinnern, dass sie die "stärkste Konsole auf der Welt" haben. In einem neuen Werbevideo stellen sie die 4K-Auflösung von Titeln wie Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, Cuphead, Playerunknown's Battlegrounds, Minecraft, Madden NFL 18 und FIFA 18 in den Vordergrund, bewerben 4K-Bluray-Wiedergabe und die Streaming-Möglichkeiten der potenten Hardware. Die One X ist ein Hoffnungsschimmer für das US-amerikanische Unternehmen, das schon seit fünf Jahren hinter Sony her läuft und neuerdings sogar von Nintendo geschlagen wird. Wenn ihr mehr über die Hintergründe der One X erfahren wollt, dann schaut doch mal in unseren Generation X-Artikel rein. Da sprechen wir in aller Ausführlichkeit über die vergangenen Jahre der Marke Xbox.