Screenshot-Galerie und eigene Kritik von AER gelandet

Am Mittwoch erscheint Forgotten Keys neues Abenteuer AER hierzulande und wir haben rechtzeitig vor dem offiziellen Start des Spiels eine eigene Kritik zum Titel verfasst. AER ist ein kurzes Abenteuer für den kleinen Geldbeutel, das sich bequem an einem Abend oder zweien durchspielen lässt. Auch wenn sich die mystische Geschichte rund um die Formwechslerin Auk und dem Land der Götter durchaus interessant gestaltet, konnte uns vor allem die einprägsame Optik und das aus The Legend of Zelda: Skyward Sword geborgene Thema des freien Fliegens überzeugen - das in AER noch einmal besser funktioniert, als in der Vorlage. Was das Spiel sonst noch kann und was ihr vor dem Spielen beachten solltet, erfahrt ihr in unserer Review. Wer lieber etwas fürs Auge haben möchte, lässt sich einfach von unseren Screenshots fesseln.