Heute im GR-Livestream: Rogue Trooper Redux

Rogue Trooper Redux ist eine Kooperationsarbeit von Rebellion und Tick Tock Games mit dem Ziel, die PS2-Erfahrung aus dem Jahre 2006 für eine neue Spielerschaft auf einer modernen Konsole zugänglich zu machen. Das Spiel ist seit dieser Woche erhältlich und wir können es kaum abwarten, in unserem heutigen Livestream in die Stiefel der sogenannten Rogue zu treten (das sind genetisch manipulierte Infanteriesoldaten). Wenn auch ihr gespannt darauf seid, wie das Spiel aus dem 2000AD-Universum in 2017 aussieht, dann schaltet Sams Live-Übertragung um 16:00 Uhr ein.