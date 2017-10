Star Wars Battlefront II: Kampagne dauert fünf bis sieben Stunden lang

Gestern haben wir unsere massive Vorschau zum kommenden Action-Highlight der Star Wars-Fans veröffentlicht und darin ein besonderes Auge auf die Einzelspielerkampagne geworfen. Unter der Oberfläche glitzernder Partikel und dampfendem Laserschüssen scheint das Teil echt ordentlich was drauf zu haben. Im Gegensatz zum Mehrspieler, der von DICE entworfen wurde, hat EA Motive den Einzelspielerpart übernommen und Studio Producer David Robillard hat sich nun erstmals zur Länge des Spielmodus geäußert:

"Wir dachten so an rund fünf bis sieben, vielleicht auch acht Stunden. Das ist wahrscheinlich eine gute Spieldauer. Wir wollen sehr eng an der Star Wars-Fantasie dran bleiben, sodass die Spieler all das erfahren können ohne, rausgezogen zu werden."

Uns erwartet also keine ultra lange Kampagne im Stile von Wolfenstein: The New Order erarten, sondern eine gant "normale" Länge eines Vollpreisshooters mit Mehrspieler-Fokus (und es gab ja auch schon deutlich kürzere Spiele). Ob die gesamte Kampagne von Star Wars Battlefront II auf Niveau des von uns gespielten Starts ist und am Ende alle Zweifler überzeugen wird, das werden wir ab dem 17. November erfahren, sobald das Spiel für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.