Street Fighter besucht Dead Rising 4

Das kommende Capcom Heroes-Update erweitert Dead Rising 4 am 5. Dezember umfassend (übrigens ist das der Tag, an dem die Playstation 4-Version des Spiels erscheint.) Zu den vielen neuen Inhalten gesellen sich einige Kostüme ikonischer Capcom-Abenteurer aus der Vergangenheit sowie der Neuzeit. Natürlich vergisst das Studio dabei nicht ihr Bear'm'Up Street Fighter. Fünf Charaktere aus der Reihe wurden nun als Skin für Frank West enthüllt: Akuma, Cammy, M. Bison, Ryu und Mecha-Zangief. Einige Screenshots und der neue Trailer zeigen euch die Figuren in Aktion, für uns scheint es einen großen Mehrwert zu bringen, als Akuma durch die Straße zu stampfen.