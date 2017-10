Sony entfernt irreführenden Trailer von Gran Turismo Sport

Sony musste vor kurzem einen Werbetrailer von Gran Turismo Sport entfernen, der die Virtual Reality-Umsetzung des Spiels in den Fokus stellte. Im Video, das wir euch unten eingefügt haben, sprechen Gewinner der GT Academy darüber, wie unglaublich gelungen, toll, phänomenal und einzigartig sich Gran Turismo Sport in der virtuellen Realität anfühlt. Währenddessen wird Gameplay mit etlichen Autos gezeigt, obwohl die VR-Umsetzung lediglich 16 Wagen unterstützt. Der Knackpunkt und Grund für das Entfernung besagten Videos ist jedoch die Darstellung der virtuellen Realität, die im Spiel nur sehr limitiert implementiert wurde. Wir dürfen dort nur gegen ein einziges Auto antreten, statt den gezeigten Massenrennen beizuwohnen. Sony hat sich deshalb dazu entschieden, den entsprechenden Trailer von ihrem Youtube-Kanal zu entfernen, allerdings ist einigen Nutzern auf Reddit die Aktion sofort aufgefallen. Deshalb helfen wir natürlich gern dabei, das Rampenlicht darauf zu werfen, was der Publisher nicht mehr zeigen möchte. Hoffentlich hat niemand größere Erwartungen an die VR-Umsetzung des neuen Rennsimulators gelegt.