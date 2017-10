Eigene Screenshots und fertige Kritik von The Inner World: Der letzte Windmönch gelandet

Heute erscheint die Fortsetzung des niedlichen Point&Click-Adventures der Berliner Entwickler Studio Fizbin - The Inner World: Der letzte Windmönch. Anne hat sich das Spiel in den letzten Tagen genauer angeschaut und auf der Playstation 4 reingespielt. Was sie mit der Flötennase Robert und seinen Freunden Laura und der Taube Hack erlebt hat und was sie vom Abenteuer der Berliner hält könnt ihr ab sofort in unserer eigenen Kritik nachlesen. Außerdem gibt es hier ein paar eigene Screenshots aus dem Game - natürlich spoilerfrei: