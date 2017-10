Ubisoft feiert Halloween in For Honor

Ein weiteres Videospiel wird zu Halloween in schaurigem Licht erstrahlen, wie Ubisoft gestern bekanntgegeben hat. Auf dem actionreichen Schlachtfeldern von For Honor werden im "Fest der Anderwelt" Skelette heraufbeschworen, die die Kämpfer vor völlig neuen Herausforderungen stellen werden. Wer sich gegen diese üblen Halunken durchsetzen kann, hat die Chance auf tolle Preise:

"Das Fest der Anderwelt wird vom 19. Oktober bis 2. November auf allen Plattformen stattfinden. Das neue Event bringt eine schaurige Variation des 4-gegen-4 Herrschaftsmodus mit sich, in der Skelette das Schlachtfeld übernommen haben. Während des Events sind die Spieler in der Lage, exklusive Kosmetik rund um das Thema Halloween zu erhalten, einschließlich Stimmungs-Effekte, Emotes und Helmschmuck.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Einen Trailer mitsamt offiziellen Screenshots haben wir ebenfalls am Start, schaut ihr mal rein?