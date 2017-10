Nintendo beanspruchte im September zwei Drittel aller Konsolenverkäufe in den USA

Aktuelle Verkaufszahlen der Nintendo Switch sind bei businesswire gelandet. Laut den Daten, die von den US-amerikanischen Marktforschungs-Analysten der NPD Group stammen, hat die Nintendo Switch seit Start in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits mehr als zwei Millionen Konsolen verkauft und landet das dritte Mal in Folge auf dem ersten Platz der monatlichen Konsolen-Charts (fünf Mal schon insgesamt). Noch beeindruckender ist hingegen die Performance aller Nintendo-Konsolen in den letzten vier Wochen: Die Veröffentlichung des Super Nintendo Entertainment Systems: Classic Mini Edition hat (zusammen mit dem 3DS und der Switch) dem japanischen Unternehmen zwei Drittel des nordamerikanischen Marktvolumens aller Konsolenverkäufe gesichert. Die Software-Verkäufe zeigen ebenfalls starke Nintendo-Spiele, wie Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario + Rabbids Kingdom Battle unter den meistverkauften Spielen des vergangenen Monats.

Quelle: Neogaf.