Man verkauft gestohlene Kopien von Call of Duty: WWII vor Release und wird erwischt

Ein US-amerikanischer Mann aus Indiana soll gestohlene Kopien des kommenden Activision-Actionspiels Call of Duty: WWII auf Ebay verkauft haben und wurde deshalb von der Polizei geschnappt. Der Mann, der in der Nähe eines großen Sony-Fertigungskomplexes lebt, in dem CDs, DVDs und Blu-rays für das japanische Unternehmen hergestellt werden, hat es irgendwie geschafft an frühe Kopien des Spiels zu gelangen. Die Polizei vermutet, dass der Verdächtigte im Zusammenhang mit einer verlorenen gegangenen LKW-Lieferung von Sony aus dem vergangenen Monat steht, bei der unter anderem PS4-Spiele abhanden gekommen sind. Wie WTHITV berichtet, habe der angebliche Dieb die Spiele für umgerechnet nur knapp 40 Euro verkauft; ein guter Preis für ein Spiel, das erst in zwei Wochen erscheint. Call of Duty: WWII ist für den 3. November geplant und wird auf dem PC, der PS4 und der Xbox One veröffentlicht.