Bericht: PS4 Pro könnte Xbox One X zu Weihnachten in Nordamerika überbieten

Langsam aber sicher nähern wir uns der Weihnachtszeit, was in der Videospielbranche mit großem Wettbewerb gleichzusetzen ist. Selbstverständlich sind auch die bedeutendsten Konsolenhersteller davon betroffen und laut einem Beitrag der Financial Post könnte die frostige Weihnachtszeit in diesem Jahr überaus heiß werden. Die Recherche der Wirtschaftsjournalisten stützt sich auf einen Bericht der IDC-Analysten - Marktforschungsexperten für den US-amerikanischen Markt. Diese Analysten haben Prognosen für die Verkaufszahlen der neuen Konsolen errechnet und sehen zu Weihnachten ein knappen Rennen zwischen der PS4 Pro und der Xbox One X.

Die Datenlage suggeriert, dass sich 21,6 Prozent der US-amerikanischen Konsolenkäufer bis Ende des Jahres eine Xbox One X kaufen wird, während 22,2 Prozent die PS4 Pro wählen. Insgesamt wird erwartet, dass die Installationsbasis neuer Heimkonsolen allein in den nächsten zwei Quartalen um sieben Millionen Exemplare ansteigt. Laut der IDC findet die gesamte Produktfamilie der Microsoft-Konsolen knapp mehr Absatz als die Produktpalette von Sony, außerdem haben sie interessante Details zu der alten Konsolengenerationen und der Nintendo Switch. Weiteren Daten findet ihr hier - nur ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden, können wir natürlich nicht sagen.