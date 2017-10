Destiny 2: Sieger des Prestige Raid-Rennens hat geschummelt

Der Prestige-Raid von Destiny 2 ist am Mittwochabend veröffentlicht worden und wurde vom Clan Redeem in nur knapp etwas über einer Stunde durchgespielt. Der Entwickler hat anschließend den Gewinner auf Twitter ausgerufen, zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht bemerkt, dass ein Spieler der Mannschaft einen geheimen Trick benutzte, um sich einen Vorteil zu erschleichen. Der Spieler hat sich mit dem Trick die seltene Power-Munition besorgt, mit der man die richtig dicken Waffen abfeuern kann, was den Schaden des Spielers entsprechend erhöhte.

Aufgebrachte Fans diskutieren nun natürlich darüber, ob der Trick legitim sei und ob man dem Clan die Trophäe wieder abnehmen sollte. Bungies Community-Manager Cozmo hat die Kritik mitbekommen und sich auf Reddit zu Wort gemeldet. Er sagte Folgendes zum Vorfall:

"Uns haben Berichte zu einem Munitions-Exploit erreicht, der im heutigen Prestige-Raid verwendet wurde.", so der Community Manager. "Das war nicht der spezifische Exploit, den wir überprüft haben und wir haben aktuell nicht die Möglichkeiten, [den Trick] zu erkennen. [Mittlerweile] haben wir die Top 3-Teams im [Bungie-Forum] bekanntgegeben, dort könnt ihr eure Entscheidung selbst treffen, wen ihr feiern wollt."

Bungie hat den Prestige-Raid erst kürzlich verschoben, weil sie befürchtet haben, dass Spieler bei ihrer Rekordjagd Spielfehler ausnutzen, die unter Umständen das Spiel abstürzen lassen. Obwohl der Clan nicht die besagte Technik genutzt hat, scheint es ein bisschen so als wäre der Entwickler machtlos gegen die Schummler. Oder sehen wir das ganz falsch und Clan Redeem verdient den Sieg?